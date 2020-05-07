 
 
Май 7th, 2020

Рекламный ролик видеоигры Mario с Ким Кэттролл внезапно стал очень популярным

Рекламный ролик видеоигры Mario от компании Nintendo, снятый несколько лет назад, получил вторую жизнь. И все благодаря участию в его создании 63-летней звезды сериала «Секс в большом городе» (Sex & The City) Ким Кэттролл, появившейся в нем в образе своей героини Саманты Джонс из популярного телешоу HBO.
Я открыла для себя новый способ насладиться свободным временем. Отправляюсь в волшебное путешествие с Марио,— говорит Ким в кадре, играя в видеоигру.

 

Ким Кэттролл в рекламе Mario

Ким Кэттролл в рекламе Mario 

 

Ким Кэттролл в рекламе Mario

 

Многие пользователи твиттера открыли для себя это короткое видео, принялись репостить его и комментировать, сделав ролик вирусным. Кэттролл не осталась в стороне от новой волны популярности, иронично прокомментировав рекламу.
Я всегда найду время для Марио,— написала она в твиттере.

В прошлом году исполнительница роли Саманты Джонс пережила травлю из-за отказа сниматься в продолжении сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер и фанаты сериала обвиняли ее в срыве съемок, но Ким выдержала все нападки.

 

Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Кадр из сериала «Секс в большом городе» 

 

Ким Кэттролл с бойфрендом Расселом Томасом

Ким Кэттролл с бойфрендом Расселом Томасом 

 

 

ИСТОЧНИК Just Jared

Category: Видео, Новости, США ﻿
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