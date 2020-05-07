Май 7th, 2020

Правда и вымысел об витамине С

В основном, данное мнение сохранилось у людей, живших в эпоху Советского Союза.Поэтому они налегали на продукты, содержащие, по их мнению, большое количество данного витамина. Но уже в 90-е годы миф был развенчан.

Ученые доказали, что витамин С впрямую не влияет на состояние иммунитета. Но он является важным участником процесса биосинтеза белка. А так как клетки иммунитета — это белковые соединения, то витамин С необходим для их хорошей работы. Поэтому все таки важно иметь его достаточное содержание в организме.

Кстати, мнение, что лимон содержит большое количество этого антиоксиданта ошибочно. Многие овощи имеют гораздо больший показатель. Например, красный болгарский перец (250 мг) содержит в 4-5 раз больше витамина С чем, лимон. Капуста брокколи (200 мг), киви (250 мг), петрушка также превосходят лимоны (60 мг) и апельсины (40 мг) по этому показателю.

Норма потребления взрослого человека в сутки витамина С — 100 мг. Вреден как его недостаток, так и переизбыток. Не стоит поглощать много перца, брокколи и киви. Это может вызвать аллергические реакции и диарею.



