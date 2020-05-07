 
 
Май 7th, 2020

Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. До этого риск эпидемиологической опасности был понижен в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян в городах Суйфэньхэ и Харбин.

С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности.

За последние 24 часа в Китае было зафиксировано два ввозных случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных переносчиков вируса. Курс лечения проходят 295 человек, состояние 23 оценивается как тяжелое.

Tags: , | Category: Мир, Новости ﻿
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