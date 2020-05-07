Последний город Китая понизил уровень угрозы коронавируса

Китай понизил уровень эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса во всех регионах. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

В ночь на 7 мая Пекин признал незначительным уровень угрозы в последнем городе, где ситуация оставалась напряженной — в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян провинции Хэйлунцзян. До этого риск эпидемиологической опасности был понижен в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян в городах Суйфэньхэ и Харбин.

С учетом понижения уровня опасности в этих трех городах, на территории всего Китая не осталось регионов с высоким и средним уровнем эпидемиологической опасности.

За последние 24 часа в Китае было зафиксировано два ввозных случая заражения коронавирусом и шесть бессимптомных переносчиков вируса. Курс лечения проходят 295 человек, состояние 23 оценивается как тяжелое.