Май 7th, 2020

Новые приключения янки при дворе короля Артура

Самолёт американского лётчика заблудился во времени и попал в эпохукороля Артура. Он встречает легендарных рыцарей Круглого стола и коварную Моргану — сестру короля, прекрасную Сэнди и мудрого Волшебника.