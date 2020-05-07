Самолёт американского лётчика заблудился во времени и попал в эпохукороля Артура. Он встречает легендарных рыцарей Круглого стола и коварную Моргану — сестру короля, прекрасную Сэнди и мудрого Волшебника.
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Май 7th, 2020
Новые приключения янки при дворе короля Артура
Самолёт американского лётчика заблудился во времени и попал в эпохукороля Артура. Он встречает легендарных рыцарей Круглого стола и коварную Моргану — сестру короля, прекрасную Сэнди и мудрого Волшебника.
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