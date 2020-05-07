Май 7th, 2020

На Луне нашли вулканы и землетрясения

Астрономы нашли новое подтверждение того, что Луна до сих пор может быть тектонически активна. Это сеть молодых гряд на видимой стороне Луны, которая, как считают ученые, является своеобразным эхом катаклизма, породившего бассейн Южный полюс — Эйткен несколько миллиардов лет назад. Статья опубликована в журнале Geology.

Известно, что Луна была геологически активна несколько миллиардов лет назад, однако существуют свидетельства продолжающейся и по сей день небольшой тектонической активности на естественном спутнике Земли, которая вызвана глобальным сжатием недр из-за охлаждения Луны и приливных сил со стороны Земли. Сейсмографы американских пилотируемых миссий «Аполлон» в период с 1969 по 1977 годы зарегистрировали 28 событий сейсмических колебаний, восемь из которых действительно могли быть порождены движениями разломов по мере роста механического напряжения в лунной коре. В других исследованиях, основанных на изображениях, полученными лунными орбитальными аппаратами, показано, что наблюдаемые на Луне во многих местах узкие гряды и уступы, пересекающие небольшие кратеры, говорят о тектонических процессах, которые происходили менее ста миллионов лет назад.

Адомас Валантинас (Adomas Valantinas) из Бернского университета и Питер Шульц (Peter Schultz) из Брауновского университета искали на Луне области, свободные от реголита, при помощи снимков, сделанных камерой NAC орбитального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter, а также с помощью данных по температуре поверхности спутника, полученных бортовым радиометром Diviner. Они обнаружили более пятисот областей с открытой коренной породой на грядах, а также узкие (около тридцати метров) уступы и грабены. Отсутствие небольших кратеров в этих областях говорит о молодых в геологическом плане районах (менее десяти миллионов лет), которые формируются быстрее, чем разрушаются в результате метеоритной бомбардировки. Многие из этих систем гряд находятся далеко за пределами масконов в лунных морях и не связаны с каким-либо глобальным тектоническим рисунком.

(a) Каменистая гряда на юге Океана Бурь, (b) крупный план гряды, (c) скалистые области на вершине гряды, (d) Небольшие участки c валунами за пределами гряды. (a) Снимок зонда LRO участка гряды в Океане Бурь, (b) Цифровая модель той же области, (с) профиль уклона участка поля валунов по линии A–B, (d) профиль высоты участка поля валунов по линии A–B.

Ученые предполагают, что обнаруженные системы гряд формируются до сих пор, а сам процесс был запущен во время столкновения Луны с крупным телом несколько миллиардов лет назад, что привело к образованию бассейна Южный полюс — Эйткен, считающегося одним из самых крупных ударных кратеров в Солнечной системе. В пользу этого говорят данные зондов GRAIL — в 2014 году он обнаружил сеть трещин в коре Луны, по которым в прошлом магма текла к поверхности Луны. Сеть гряд пространственно коррелирует с этими древними глубинными дайками. Возможно и «лунотрясения», зарегистрированные сейсмографами «Аполлонов», также связаны с последствиями катаклизма, породившего бассейн Южный полюс — Эйткен. Астрономы считают, что для полноценного понимания текущей сейсмической активности Луны и процессов, идущих в ее недрах, необходимо развернуть на поверхности спутника Земли глобальную геофизическую сеть датчиков.