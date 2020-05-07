МВФ заявил о «беспрецендентой неопределенности» финансовых перспектив Украины. Большое спасибо всем,кто голосовал за «новые лица в политике». Игра только начинается

Международный валютный фонд и украинское государство больше не проводят переговоров по трехлетней Программе расширенного финансирования. Вместо этого стороны начали договариваться о создании условий для запуска программы Stand-by. Более подробно об этом в четверг, седьмого мая, сообщил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс.
В Фонде подчеркнули: «Принимая к вниманию беспрецедентную неопределенность вокруг экономических и финансовых перспектив, а также необходимость сосредоточить приоритеты политики на новых терминах защищенности и стабилизации, переговоры были переключены на программу Stand-by, которая рассчитана на восемнадцать месяцев».
Райс также отметил, что миссия Международного валютного фонда в настоящее время «находится в тесном контакте» с Киевом в виртуальном режиме и «обсуждает политику, которая могла бы быть поддержана программой Stand-by вместо EFF».
Согласно его словам, это может «обеспечить поддержку платежного баланса с целью усиления реакции власти» на последствия пандемии для экономики и здравоохранения.Человеческим языком это значит,что новой власти выделили несколько миллионов,чтобы не произошел бунт и новая революция в стране.
Или еще проще,поддержать страну до новой власти. По уже озвученному мнению,это произойдет максимум через 18 месяцев.
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