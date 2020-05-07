Май 7th, 2020

Модель из Белоруссии начала раздеваться в поисках мужа

21-летняя модель из Беларуси решила заняться поиском мужа, но поскольку сейчас выходить стало проблематично, внимание людей она решила привлечь своими фотографиями – вышла на съемку без части купальника, а потом написала свое обращение.



Полина Малиновская одна из представительниц нового поколения моделей. Она не работала со скаутами и не пробивалась на кастинги. Достаточно было завести Инстаграм и люди сразу заметили ее красоту.



Сейчас на страницу Полины подписано почти полтора миллиона человек. Такая популярность позволила ей стать амбассадором известного итальянского бренда — Полина и сама перебралась в Италию.

Фото со слетевшей частью было сделано на Сицилии. Снимок Полина прокомментировала шутливым обращением к будущему мужу.



«Запомни, дорогой. Такие как я бывшими не бывают», — написала Полина.

Поклонники поспешили согласиться, но за несколько дней муж так и не объявился.

