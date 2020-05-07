Май 7th, 2020

Мир ежедневно теряет $8 млрд из-за сжигания ископаемого топлива, — Greenpeace





Виною всему — загрязнение воздуха от сжигания ископаемого топлива.

Greenpeace и Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) опубликовали совместный доклад. В нем они сообщили, что загрязнение воздуха из-за сжигания ископаемого топлива приводит к ежедневным потерям в мировой экономике в размере $8 млрд или $2,9 трлн в год.



- Потери достигают около 3,3% мирового ВВП. Самые высокие годовые потери, связанные с загрязнением воздуха от сжигания ископаемого топлива, несут Китай ($900 млрд), США ($600 млрд) и Индия ($150 млрд). За ними следуют Германия с $140 млрд и Япония — $130 млрд, — заверили эксперты.



Они выяснили, что сжигание угля, нефти и газа могут привести к смерти 4,5 млн людей в мире каждый год. А 40 тысяч детей умирают, не дожив до пяти лет, из-за воздействия мелкодисперсных взвешенных частиц, попадавших в воздух в результате сжигания угля и других видов ископаемого топлива.



- Каждый год загрязнение воздуха ископаемым топливом уносит миллионы жизней, увеличивает риск инсульта, рака легких и астмы и стоит нам триллионы долларов, — заявил агентству Bloomberg сотрудник отделения Greenpeace в Юго-Восточной Азии Минву Сон.



По мнению организации, решить проблему загрязнения воздуха можно путем перехода на возобновляемые источники энергии и поэтапного отказа от автомобилей, работающих на дизельном топливе. Для предотвращения глобального изменения климата необходимо сворачивать существующую угольную и нефтегазовую инфраструктуру и переходить на возобновляемые источники энергии.