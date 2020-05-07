Май 7th, 2020

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала за ложь и фейки

Белорусское ведомство внешней политики лишило аккредитации сотрудников съемочной группы российского Первого канала после показанного сюжета о ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом идет речь в официальном сообщении белорусского телеканала . В частности, отмечается, что МИД Беларуси в соответствии с нормами закона изьял аккредитацию съемочной группе Первого канала, предупредив о готовности «на более жесткие меры».



«Как суверенная страна Беларусь вправе защищать своих граждан не только медицински, но и информационно, к примеру, от лжи и фейков, которых в одном сюжете семь в штук. Это перебор, господа», − заявил журналист белорусского канала.

В МИД Беларуси подтвердили факт аннулирования карточек двух сотрудников Первого канала со вчерашнего дня. Так, речь идет о корреспонденте и операторе. Более того, в ведомстве пояснили, что «решение принято в связи с распространением информации, не соответствующей действительности».



Пока что посольство Российской Федерации в Беларуси не комментирует сложившуюся ситуацию. Дипломаты ожидают официального документа о решении белорусских властей в отношении журналистов Первого канала.