Май 7th, 2020

Майли Сайрус засунула себя еще в одну кожу

Эпатажная певица и актриса Майли Сайрус украсила обложку The Wall Street Journal Magazine. На титульной странице звезда появилась в кожаном плаще и резиновых перчатках. Снимки новой фотосессии опубликованы на официальной странице WSJ. Magazine в Instagram.

На снимках Сайрус позирует в нескольких кислотно-ярких образах. Певица примерила салатовый кожаный плащ, который дополнила резиновыми перчатками в лиловом цвете. Также для полноты образа использован зеленый макияж глаз, массивные серьги и браслеты.

Также Сайрус снялась в синем плаще и ожерельем со смайлами, майке в паре с красными латексными перчатками. Певица позировала с собачкой в латексной зеленой юбке и вельветовыми перчатками в тон.

В интервью изданию звезда рассказала о своем шоу, в котором участвовали звезды мирового масштаба.