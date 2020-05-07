Май 7th, 2020

Марсоход Perseverance внезапно обнаружил древние микроорганизмы на Земле

Предстоящий уже в июле этого года старт марсианской миссии с ровером Perseverance, заставляет ученых непрерывно тестировать аппарат для подготовки его к длительной автономной работе направленной на поиски древних микробов, проживавших на Марсе миллиарды лет назад.



Эксперты NASA наметили на Земле некоторые области, в которых ландшафт и погодные условия максимально схожи с марсианскими. Одной из таких областей стала пустыня в Южной Австралии. Ориентированный на поиски микробов на далекой планете, марсоход Perseverance отлично справился с заданием и обнаружил на Земле остатки древней микробной жизни, возраст которой оценивается в сотни миллионов лет.



Во время тестирования на Хребте Флиндерса были выявлены ископаемые останки древних микробов, по которым ученые смогут определить условия жизни на Земле, в которых эти организмы существовали в незапамятные времена.



Исследователи сообщили, что выявленные микроорганизмы принадлежат к кембрийскому периоду — эпохе, когда наземная жизнь только зарождалась на Земле. В ходе тестирования марсианского ровера в австралийской пустыне были обнаружены физические окаменелости, биомаркеры и минералы, которые можно связать с древней биологической жизнью на нашей планете.



Погода и рельеф Хребта Флиндерса с его сухими, пылевыми бурями отдаленно напоминает условия, в которых Perseverance придется работать на Марсе. Все материалы предназначенные для исследования носили следы длительного воздействия температуры, смены давления и механических повреждений. Исследование Perseverance показали высокую эффективность имеющихся приборов при самых неблагоприятных условиях работы.