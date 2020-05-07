Май 7th, 2020

Курс Украины на вступление в НАТО подтвержден официально

Правительство Украины официально подтвердило курс страны на вступление в НАТО. Более того, уже известно о подготовленной военной базе для присоединения к партнерству расширенных возможностей НАТО. Об этом более детально рассказали СМИ, ссылаясь на сообщение пресс-службы правительства. С такого рода заявлением выступил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Украины Вадим Пристайко.



Бывший глава МИД Украины отметил, что наша страна уже готова к более тесной интеграции с НАТО, что сопряжено с увеличением совместимости стандартов армии украинского государства с параметрами членов Североатлантического Альянса.

Цитата из заявления Пристайко: «Если смотреть с военной точки зрения, что наша страна готова присоединиться к программе расширенных возможностей, которая увеличит совместимость военных Украины с подразделениями государств – членов НАТО.

Остается только определенное «домашнее задание» на данном направлении. Но работа очень хорошо спланирована. Ее очень хорошо понимают представители сектора безопасности и обороны украинского государства, как и их партнеры в НАТО. С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к данному формату ближайших партнеров Альянса».





Вадим Пристайко подчеркнул, что Украина продолжает активно стремиться к полноценному вхождению в состав Евросоюза и НАТО, что есть зафиксировано в Конституции нашей страны.