 
 
Май 7th, 2020

Космические войска Соединенных Штатов обьявили о наборе новобранцев

космические войска сшаВ США обьявлен набор в войска Космических сил.Космические силы являются шестым и новейшим подразделением вооруженных сил США, которое относится к Департаменту Военно-воздушных сил на тех же основаниях, на каких Корпус морской пехоты США относится к Департаменту военно-морского флота.

Агитационный видеоролик начинается с потенциального новобранца, смотрящего в звездное ночное небо, затем идут сцены запусков ракет, показываются астронавты, персонал Космических сил и космические полеты. В ролике показана ракета United Launch Alliance Delta IV Heavy и многоразовый роботизированный военный космический самолет ВВС X-37B. Можно увидеть даже причудливый космический корабль, который намекает на будущие миссии космических сил за пределами околоземной орбиты.

«Я с удовольствием предоставляю возможность нашим действующим военнослужащим официально вступить в Космические силы, — сказал глава Космических войск и командир Космического командования США генерал Джей Реймонд. — У нас есть уникальная возможность создать новую службу. Ваша энергия и опыт будут иметь решающее значение для успеха». 

 

 

Tags: , , , | Category: Новости, Общество, США ﻿
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