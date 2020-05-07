Май 7th, 2020

Как писателю добиться популярности: «Литературное имя» как помощник автора

Если вы любите писать в стол, стоит задуматься над публикацией своих работ. Кто знает, возможно, именно вы – талантливый литератор, повести и рассказы которого станут известны во всем мире. Специально для таких людей создан сайт «Литературное имя». Тут можно ознакомиться с произведениями других людей, продать книгу, узнать, как писать так, чтобы добиться популярности.

Чем «Литературное имя» отличается от сайтов схожей направленности

Имени автора придается большое значение. Тут можно получить реальную оценку своего творчества и получить отклик благодарных читателей. Ресурс дает возможность писателю добиться популярности и заработать на литературе.

Система отзывов. Каждым пользователем может быть оставлено не более одного отзыва, влияющего на рейтинг публикации. Если отзыв будет некорректен – можно будет пожаловаться и отклонить его.

На сайте есть возможность написать рецензию за деньги – с помощью этого может заработать любой автор.

Как можно заработать на литературе

«Литературное имя» — сайт, на котором талантливый автор может издать за счет издательства свое творение. Также писатели могут получать прибыль другими способами, такими как:

написание рецензий;

получение призов за победы в литературных конкурсах;

получение донатов от читателей, которым понравилось произведение автора.

Стоит отметить еще одно отличие этого сайта от ему подобных. Тут можно получать и расплачиваться особой условной валютой под названием лит. При желании ее можно обменять на рубли или использовать для оплаты произведений, которые на ресурсе опубликовали другие авторы.

Если вы хотите издать бесплатно свое произведение – этот литературный сайт станет лучшим выбором. Любому желающему испытать свои силы и попытаться стать известным, можно попробовать себя здесь.

Любопытный момент – в диалог на этом сайте не может вступить третий человек, исключено оставление комментариев в ветке сторонними лицами, так что никак увести разговор от первоначальной темы у разного рода «троллей» не удастся.

Степень экспертной авторитетности оставившего комментарий легко определяется – для этого достаточно заглянуть к нему на страницу, изучить его творчество и другие отзывы, которые критик оставил.

Желающим зарабатывать литературным трудом стоит пытаться пробиться вверх в специальном рейтинге – чем выше будут показатели, тем выгоднее станут условия издания для автора.