Май 7th, 2020

Известный художник Бэнкси поблагодарил врачей Англии своей новой работой

Самый загадочный и эпатажный художник современности Бэнкси опубликовал свою новую картину, которую он нарисовал для больницы Саутгемптон в английском графстве Хэмпшир.

Художник изобразил мальчика в комбинезоне, который сидит возле корзины для бумаг, где лежат фигурки Человека-паука и Бэтмена. В руках ребенок держит игрушечную медсестру. Ее маска, развевающаяся накидка и поза напоминают образ супергероя комиксов, летящего на помощь. Единственная цветная деталь рисунка — это красный крест на груди медсестры.

«Правила игры меняются», — написал Бэнкси к публикации своей работы в Инстаграм. Он также оставил сотрудникам больницы записку, в которой поблагодарил их за работу. «Надеюсь, это немного озарит место, даже если оно будет только черно-белым», — пишет художник.

Бэнкси является одним из самых известных уличных художников. В своих работах он обращает внимание на важные социально-политические темы, направленные против политики, войны и капитализма. Его личность не раскрыта, сейчас существует множество версий о том, кто скрывается за творческим псевдонимом.