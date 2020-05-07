Май 7th, 2020

Исследователи гибели группы Дятлова рассчитывают найти ответы в засекреченных документах

Журналисты и исследователи уже выдвинули,казалось бы,все возможные версии гибели группы Дятлова.Тем не менее, считается, что самые ценные документы — из архива КПСС все еще засекречены. Не зря же расследование дела в 1959 году взял под свой контроль сам Хрущев. Итоги докладывались ему лично.

Однако эти надежды связаны в основном с так называемой «ракетной» версией, к которой склоняется большинство тех, кто хочет объяснить смерть туристов земными причинами.Но даже если предположить, что 1 февраля 1959 года в СССР все же был совершен неудачный секретный запуск, этот не помогает разгадать многие странности этого уголовного дела.

В многочисленных статьях не раз описаны разрезанная палатка, следы босых ног на снегу, костер под огромным кедром на опушке леса, рядом с которым нашли два полураздетых трупа. Еще троих, в том числе и командира группы, нашли по дороге от кедра к палатке, в которую они явно хотели вернуться. Ближе всех лежало тело Зины Колмогоровой. Она оказалась самой жизнестойкой. Четверо остальных были найдены в последнюю очередь — под глубоким снегом, в глубине леса. У Люды Дубининой и Александра Золотарева были переломаны ребра, у Николая Тибо-Бриньоля — проломлен череп. Рядом нашли следы настила и второго костра. Кроме того, у Дубининой отсутствовал язык, а на одежде обнаружили следы радиоактивного заражения. Причем эта одежда принадлежала одному из замерзших под кедром и была срезана, словно с мертвого.

По мнению сторонников «ракетной» гипотезы, ударная волна от взорвавшейся ракеты бросила троих самых пострадавших на камни, а оставшиеся потом в панике тащили их под руки, спасаясь от огненного облака. В лесу разделились — один остался с ранеными, двое жгли на опушке сигнальный костер, трое самых сильных пошли обратно в палатку.

Вот только, судя по акту судмедэкспертизы, смерть Дубининой наступила уже через 10-20 минут после травмы от кровоизлияния в сердце. Как можно было «вести ее под руки», учитывая, что Тибо-Бриньоль с проломленным черепом был без сознания до самой смерти? И тогда уж тем более незачем было одевать ее потеплей, срезая одежду с уже замерзшего товарища.

Да и как-то странно выглядит совершенно целехонькая палатка рядом с буквально расплющенными ударной волной людьми. Странно выглядят и разрезы изнутри.

А радиоактивное загрязнение? Почему не на всех, а только на одежде у самой изувеченной девушки? Нечто вырвало у нее язык, заодно посыпав радиоактивной пылью?

Но и эта версия не объясняет невыносимого ужаса, от которого взрослые, не верящие ни в Бога, ни в черта туристы бежали босиком в 30-градусный мороз. Поэтому всякий, кто прикоснется к этой тайне, снова и снова мысленно переносится туда, на 40 лет назад. Только что поставили палатку, с хохотом прочитали «Вечерний Отортен». Кто-то переодевался, кто-то уже начал есть. Было около 6 часов вечера. И тут кому-то показалось, что у входа в палатку стоит черная тень.