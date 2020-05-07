 
 
Май 7th, 2020

Художник показал, как со временем изменилась внешность Дженнифер Лопес, Брэда Питта, Дженнифер Энистон и других звезд

Следы фотошопа на снимках звезд шоу-бизнеса обычно вызывают осуждения, но только не в случае с мастером ретуши Ардом Гелинком. Он создал (и продолжает создавать!) серию ретроспективных коллажей, посвященных известным людям. На его фотоработах Дженнифер Лопес, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Деми Мур, Хью Грант, Джастин Бибер и другие звезды «запечатлены» рядом с собой в детстве, юности или начале карьеры.

Гелинк создал свой собственный стиль, а умелое использование инструментов фотошопа позволило ему органично совместить разные снимки. На работы Арда обратили внимание уже многие пользователи соцсетей. Глядя на них, можно не только вспомнить прошлое, но и увидеть результат борьбы звезд с возрастом. И многие из них в этой борьбе выигрывают.

 

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

 

 

Брэд Питт

Брэд Питт

 

 

Джулия Робертс

Джулия Робертс

 

 

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон

 

 

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

 

 

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо

 

 

Селена Гомес

Селена Гомес

 

 

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

 

 

Сандра Баллок

Сандра Баллок

 

 

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

 

 

Джордж Клуни

Джордж Клуни

 

 

Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм

 

 

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

 

 

Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк

 

 

Николь Кидман

Николь Кидман

 

 

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон

 

 

Джимми Фэллон

Джимми Фэллон

 

 

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет

 

 

Дэниел Крейг

Дэниел Крейг

 

 

Брюс Уиллис

Брюс Уиллис

 

 

 

Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
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