 
 
Май 7th, 2020

Джонни Депп отказался от предложения сыграть в продолжении «Пиратов Карибского моря»

пиратКарен Гиллан, известная по сериалу «Доктор Кто», исполнит главную роль в продолжении франшизы «Пираты Карибского моря». Ранее главную роль в приключенческих фильмах о пиратах — Джека Воробья играл Джонни Депп.

Депп отказался от предложения Disney вновь сняться в роли эпатажного «морского волка». Тогда руководство студии решило заменить его на актрису.

Подробностей сюжета и актерского состава новых «Пиратов Карибского моря» пока нет. Однако Disney заявляет, что новая часть франшизы будет кардинально отличаться от предыдущих.

Tags: , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>