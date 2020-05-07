Джонни Депп отказался от предложения сыграть в продолжении «Пиратов Карибского моря»

Карен Гиллан, известная по сериалу «Доктор Кто», исполнит главную роль в продолжении франшизы «Пираты Карибского моря». Ранее главную роль в приключенческих фильмах о пиратах — Джека Воробья играл Джонни Депп.
Депп отказался от предложения Disney вновь сняться в роли эпатажного «морского волка». Тогда руководство студии решило заменить его на актрису.
Подробностей сюжета и актерского состава новых «Пиратов Карибского моря» пока нет. Однако Disney заявляет, что новая часть франшизы будет кардинально отличаться от предыдущих.
Депп отказался от предложения Disney вновь сняться в роли эпатажного «морского волка». Тогда руководство студии решило заменить его на актрису.
Подробностей сюжета и актерского состава новых «Пиратов Карибского моря» пока нет. Однако Disney заявляет, что новая часть франшизы будет кардинально отличаться от предыдущих.
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