Май 7th, 2020

Диетологи доказали,что шампанское полезнее красного вина

Последние исследования ученых дают шанс любителям шампанского оспорить лидерство красного вина по показателям полезности для здоровье. Оказалось, что умеренное потребление «игристого» положительно влияет на здоровье человека. Тут главное не превышать норму.

При этом шампанское даже улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и органов кровообращения. А еще оно снижает риск инсультов и инфарктов, и борется с плохим холестерином.

Пару бокалов шампанского – здоровое сердце. Шампанское содержит также, как и красное вино, полифенолы. Их наличие благоприятно для стенок сосудов и для работы сердца. Только следует соблюдать норму – пару бокалов в день, не больше.Так же,шампанское улучшает обменные процессы в мозге, что предотвращает инсульты.

Полифенолы шампанского действуют как пребиотики. Они улучшают микрофлору кишечника и нормализуют процессы пищеварения, а полифенолы шампанского замедляют процессы старения и устраняют свободные радикалы. Эффект омоложения — налицо.

Главное в таком способе оздоровления-не переходить границу разумного и не наносить вред своему организму