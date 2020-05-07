Май 7th, 2020

Через два дня в России стартует челлендж «победобесие»

Уже через два дня из России в соцсеть просочиться уже такое знакомое за последние шесть лет «можем повторить» и «спасибо деду за победу» вперемешку еще с каким-то пропагандистским бредом разработанным на «Старой площади». Об этом в своем блоге пишет популярный украинский блогер.



Он отмечает, причина такого информационного бреда в том, что Россия так и не создала ничего своего нового и поэтому предлагает культ военной истерии прошлого. Война возведена в идолы и ей поклоняются. И будет очередной штурм деревянного Рейхстага, парады пленных, дети в форме и очередная попытка переписать историю. По-другому в Кремле не умеют.



Европа вспоминает ту ужасную войну с болью и ужасом. Они учат детей, что война – это смерть, страх и боль, что в войне нет ничего хорошего и нужно делать всегда все возможное, чтобы избежать кровопролития. Это тот опыт, который надо перенимать всем адекватным странам и Украине, в том числе.

«Тогда бы этих муд*ков обмотанных колорадкой, которые «хотят повторить» и верещат «деды воевали», было бы значительно меньше, но им важно «победобесие», – резюмировал блогер.