Май 7th, 2020

Блейк Лайвли сыграет в загадочном фантастическом триллере

Популярная голливудская актриса Блейк Лайвли сыграет в постапокалиптическом триллере под названием «Dark Days at the Magna Carta», который собирается снимать создатель «Ночи в музее» и «Живой стали» Шон Леви. Такой информацией делится издание The Hollywood Reporter.

Сюжет проекта пока держится в секрете, известно лишь, что действие будет происходить после какой-то глобальной катастрофы, а в центре сюжета окажется героиня, которой предстоит приложить большие усилия для спасения своей семьи. Вполне вероятно, что, в случае успеха первого фильма, на ним последуют и продолжения. Лайвли также выступит продюсером проекта, который планируется представить с помощью прокатного сервиса Netflix.

Сроки работ не уточняются, вероятнее всего, съемки стартуют уже после окончания всех ограничительных мер, введенных во время вспышки коронавируса нового типа.