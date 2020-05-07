Май 7th, 2020

Археологи расшифровали главный мистический текст египтян

Археологи расшифровали главный мистический текст египтян после нескольких лет титанической работы. По их словам, теперь можно объяснить некоторые термины и знаки эпохи фараонов, которые ранее были непонятны, или не полностью понятны. Также стало понятно как они называли метеориты и почему небо у них было железным.

В результате лингвистического анализа текстов Древнего Египта египтолог из США предположила, что египтяне представляли небо как железную емкость с водой в форме миски или яйца. Из этой емкости могла падать вода в виде дождя или кусочки железа — метеориты. В статье, опубликованной в журнале The Journal of Egyptian Archaeology, автор иллюстрирует связь иероглифа N41 (