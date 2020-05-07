Май 7th, 2020

Анастасия Волочкова неожиданно поздравила всех с Новым годом

Анастасия Волочкова всегда найдет способ развлечь себя и своих поклонников. Балерина обладает удивительной способностью делать шоу из малейшего повода. В сети не перестают появляться ее фото и видео совершенно разного характера, которые рассказывают о каждой мелочи в жизни артистки.

Вчера,внезапно,Волочкова решила всех поздравить с Новым годом. Это случилось после очередного застолья,так что особо никто не удивился.

Балерина неоднократно рассказывала,что очень мало ест,потому пару бокалов вина без закуски превратили для женщины май в январь и у Анастасии наступил Новый год.

Детали неожиданного праздника и саму балерину снимали на видео, которое после появилось в социальных сетях. Там же знаменитость написала, что «пора выходить из шизофрении».

Видео мгновенно стало популярным в сети. Если именно такая была цель этих сьемок,то у Насти все получилось наилучшим образом.