Май 7th, 2020

Адель поделилась редким снимком, где она весит всего 56 кг

Адель отпраздновала свой день рождения — певице исполнилось 32 года. Как раз по этому случаю звезда впервые за четыре месяца опубликовала новое фото в своем инстаграме. На снимке Адель позирует в коротком черном платье и туфлях на каблуке в тон на фоне рамки, украшенной живыми цветами. Судя по всему, снимок был сделан во время домашней праздничной вечеринки, которую близкие друзья устроили для певицы, несмотря на пандемию коронавируса.

Спасибо за потрясающий день рождения! Я надеюсь, что в это сумасшедшее время вы остаетесь в безопасности и в добром здравии. Я хотела бы поблагодарить всех врачей и других работников, которые сейчас находятся на передовой и рискуют своей жизнью ради нас. Вы наши ангелы! — подписала новое фото Адель.

Кадр ожидаемо вызвал бурную реакцию подписчиков звезды. Большинство из них с трудом узнали в сильно постройневшей Адель своего кумира и отметили, что после похудения она очень изменилась:

Боже, какая талия!

Ты выглядишь просто невероятно!

Королева, выглядишь сногсшибательно! С днем рождения!