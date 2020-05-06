Май 6th, 2020

В семье Илона Маска объяснили странное имя ребенка

В понедельник, 4 мая, у 48-летнего инженера Илона Маска и его 32-летней возлюбленной певицы Граймс родился сын. Вчера основатель компании SpaceX поделился радостными новостями в своем твиттере и опубликовал первые снимки младенца. Раскрыл Маск и имя новорожденного, однако многие приняли его ответ за шутку, так как на вопрос, как они с Граймс навали сына, он написал следующее: X Æ A-12.

Илон Маск с сыном

Однако, похоже, шутить новоиспеченные родители не собирались — сегодня певица объяснила значение имени сына.

По словам Граймс, X означает «неизвестную переменную», Æ — это ее «эльфийское написание Ai» (что значит любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — это отсыл к самолету, который является «предшественником SR-17″ (их любимого самолета).

Никакого оружия, никаких средств обороны, только скорость. Великий в бою, но не жестокий, — объясняет она.

Сын Илона Маска и Граймс

Она добавила, что буква А также относится к «Архангелу» — ее любимой песне.

Однако вопрос, как же произносится имя малыша, пока остается открытым. Один поклонник предположил, что оно может звучать как X Ash Archangel, так как символ Æ — это типографский знак, произносимый как ash.

Маск пост возлюбленной отметил лайком, что убедило общественность в том, что они действительно дали сыну такое необычное имя.

Ну а пока поклонники пары ждут инструкцию по произношению имени новорожденного, родители малыша не могут нарадоваться на сына. Новорожденного Маск сравнил с кнопкой и назвал его «счастливым, здоровым и очаровательным».

Напомним, что для инженера этот ребенок стал уже шестым. А вот Граймс стала матерью впервые.