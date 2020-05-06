 
 
Май 6th, 2020

В ОАЭ загорелся небоскреб

пожар в шарджеВчера вечером появилась информация ,что в ОАЭ загорелся небоскреб. Огонь охватил все 48 этажей здания. Происшествие случилось в третьем по величине городе страны,в Шардже.Отмечается, что небоскреб загорелся около 21:00 по местному времени в районе Аль-Нахда.

По данным главного городского управления гражданской обороны, пожар начался на 10-ом этаже здания.Как информирует местное  издание  во вторник, 5 мая, информации о пострадавших в результате возникшего пожара пока нет. Кадры с места инцидента в Объединенных Арабских Эмиратах свидетельствуют о том, что горят практически все этажи небоскреба.

Согласно имеющейся предварительной информации, пожар мог начаться в одном из ресторанов. На месте чрезвычайного происшествия сейчас работают медики и пожарные.

  Отмечается, что жильцов удалось эвакуировать, девять человек получили легкие травмы и были госпитализированы.

Спасатели использовали дроны, чтобы проверить, не остались ли в помещениях люди.

Tags: , , , , | Category: Новости, Общество ﻿
загрузка...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>