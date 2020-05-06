Май 6th, 2020

В ОАЭ загорелся небоскреб

Вчера вечером появилась информация ,что в ОАЭ загорелся небоскреб. Огонь охватил все 48 этажей здания. Происшествие случилось в третьем по величине городе страны,в Шардже.Отмечается, что небоскреб загорелся около 21:00 по местному времени в районе Аль-Нахда.

По данным главного городского управления гражданской обороны, пожар начался на 10-ом этаже здания.Как информирует местное издание во вторник, 5 мая, информации о пострадавших в результате возникшего пожара пока нет. Кадры с места инцидента в Объединенных Арабских Эмиратах свидетельствуют о том, что горят практически все этажи небоскреба.

Согласно имеющейся предварительной информации, пожар мог начаться в одном из ресторанов. На месте чрезвычайного происшествия сейчас работают медики и пожарные.

Отмечается, что жильцов удалось эвакуировать, девять человек получили легкие травмы и были госпитализированы.

Спасатели использовали дроны, чтобы проверить, не остались ли в помещениях люди.