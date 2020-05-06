 
 
Май 6th, 2020

В Британии хотят выгнать всех родственников российских чиновников и олигархов из страны

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Британские власти хотят освободить страну от родственников и олигархов из России и приняли соответствующие меры к вынужденному переселению граждан. Административные аресты наложены на недвижимость, которая находится в собственности россиян. С таким заявлением выступил политик из Белоруссии Владимир Мунякин.

Эмиграционные службы занялись подготовкой списков граждан из России, с целью депортации из страны в ближайшее время. Главным образом это коснется родственников бизнесменов и политиков. В данную категорию входят жены, дети, учащиеся в высших учебных заведениях Британии. В настоящее время активно обсуждается вопрос о замораживании активов и проведении транзакций. Власти Кипра собираются оказать поддержку британцам относительно россиян.

Category: Мир, Новости, Россия ﻿
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