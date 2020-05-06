Май 6th, 2020

Уже в этом году должна состояться первая гонка летающих автомобилей

Во многих отраслях промышленности именно спорт стал двигателем прогресса, как это частично произошло с обычными автомобилями — огромное количество технических решений в серийные модели пришло именно из гонок.

В наши дни летающим индивидуальным средствам передвижения в ближайшей перспективе отводится роль такси либо курьеров, причем зачастую работающих исключительно в автоматическом режиме. А по мнению основателя Alauda Мэтта Пирсона, в такой философии, во‑первых, мало романтики, а во-вторых на ней «далеко не уедешь».

Детище этой австралийской компании — Airspeeder, восьмивинтовой мультикоптер массой около 250 килограмм, сделанный практически целиком из углепластика и способный на высоте 5−10 метров разгоняться до двух сотен километров в час. Испытания пилотируемой модели Mk4 нанятыми в американских ВВС летчиками шли полным ходом с осени 2019 года и до недавнего времени. Эпидемия коронавирусной инфекции несколько сдвинула сроки тестовых полетов, но создатели оригинальных гоночных болидов уверены, что уже в текущем году им удастся провести первый официальный спортивный заезд.

Airspeeder — одна из наиболее оригинальных разработок в сфере летающих автомобилей на сегодняшний день. Из очевидных трудностей, которые предстоит ее создателям преодолеть, как минимум, законодательные ограничения. В большинстве стран такая техника уже требует лицензии пилота, а ее полеты должны проводиться на гораздо большем расстоянии от трибун, чем в автоспорте.