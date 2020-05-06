Май 6th, 2020

УЭФА возвращает деньги за билеты на чемпионат Европы 2020

УЕФА запустил процесс возврата билетов на перенесенный чемпионат Европы 2020 года по футболу.

Отмечается, что билеты, приобретенные на ЕВРО-2020, будут действовать и в 2021 году. Покупатели билетов смогут потребовать возмещение средств за билеты, когда станет известен календарь матчей перенесенного чемпионата Европы.

После опубликования окончательного календаря турнира у фанатов сохранится возможность возврата средств в случае, если они не смогут приехать на матчи. Действительность приобретенных билетов по возможности будет гарантироваться. Окончательно это станет известно после опубликования календаря.

Известно, что 17 марта УЕФА принято решение о переносе чемпионата Европы- 2020 из-за распространения коронавируса. Турнир проведут с 11 июня по 11 июля следующего года.