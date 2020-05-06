УЭФА возвращает деньги за билеты на чемпионат Европы 2020

УЕФА запустил процесс возврата билетов на перенесенный чемпионат Европы 2020 года по футболу.
Отмечается, что билеты, приобретенные на ЕВРО-2020, будут действовать и в 2021 году. Покупатели билетов смогут потребовать возмещение средств за билеты, когда станет известен календарь матчей перенесенного чемпионата Европы.
После опубликования окончательного календаря турнира у фанатов сохранится возможность возврата средств в случае, если они не смогут приехать на матчи. Действительность приобретенных билетов по возможности будет гарантироваться. Окончательно это станет известно после опубликования календаря.
Известно, что 17 марта УЕФА принято решение о переносе чемпионата Европы- 2020 из-за распространения коронавируса. Турнир проведут с 11 июня по 11 июля следующего года.
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