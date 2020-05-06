Май 6th, 2020

Ученые установили ,какие продукты способствуют развитию деменции

Ученые смогли установить, употребление каких продуктов питания снижает умственные способности. На протяжении нескольких лет они вели масштабное наблюдение за 200 добровольцами, которые страдали деменцией и были старше 78 лет.



В исследовании участвовали еще 400 человек такого же возраста, но без когнитивных нарушений. На протяжении одного года абсолютно все добровольцы заполняли анкеты, в которых рассказывали о своем рационе питания.

Оказалось, что подавляющее большинство добровольцев, страдающих деменцией, на протяжении длительного времени включают в рацион питания сладкие и жирные блюда, жареную пищу, копчености, колбасы, спиртные напитки. Ученые сделали вывод, что рацион питания с большим содержанием мучных изделий, переработанного мяса и других вредных продуктов увеличивает риск развития деменции.



В то же время пожилые участники из другой группы, у которых не было проблем с когнитивными способностями, в своих анкетах указывали, что их рацион состоит, в основном, из непереработанного мяса, овощей, морепродуктов и фруктов.

Исследователи считают, что деменция развивается из-за плохой доставки глюкозы. Мозг людей, лишенных полезной глюкозы, начинает питаться кетоновыми телами, из которых состоят жиры.