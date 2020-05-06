Цены на нефть подскочили на ожиданиях отмены карантина

Цены на нефть вернулись к росту и торгах в понедельник и продолжаются двигаться выше во вторник на ожиданиях резкого сокращения добычи в мае с одновременным смягчением карантина в Европе.Июньский фьючерс на сорт Brent к 13.04 мск дорожает на 7,67%, до 29,32 доллара за баррель, максимума с 15 апреля. Контракты на WTI в Нью-Йорке заключаются по 22,41 доллара за бочку (+9,6%) и держатся у рекордных за четыре недели отметок.

На физическом рынке нефть по-прежнему стоит заметно дешевле, однако и там цены растут: на понедельник, 4 мая, баррель российской смеси Urals с отгрузкой из Новороссийска стоил 22,45 доллара против 19,26 доллара в среднем за прошлую неделю.

В то время как страны ОПЕК+ начали сокращать добычу, государства по всему миру готовятся к поэтапной отмене карантинных мер, из-за которых спрос на топливо рухнул и избыток нефти в мире достиг четверти глобальаной добычи, говорит управляющий партнер Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

В Италии к трудовой деятельности возвращаются 4,5 миллиона жителей, возобновлена работа на заводах и строительных площадках. С понедельника к поэтапной отмене карантина приступила Бельгия. В Исландии к учебе приступают ученики средних школ и студенты университетов. Открылись парикмахерские.

В Испании второй день подряд статистика фиксирует менее 200 умерших от Covid-19 Это самый низкий показатель за последние полтора месяца.

В Германии карантин был смягчен в середине апреля — открыться разрешили магазинам площадью не более 800 кв. м, веломагазинам и книжным магазинам. 6 мая власти федеральных земель примут решение о сроках дальнейшего смягчения с открытием школ, возобновлением спортивных мероприятий и восстановлением работы музеев, детских площадок и выставочных центров.

Низшая точка по спросу на нефть в апреле была пройдена, и баланс нефтяного рынка в мае улучшится, прогнозирует Rystad Energy: избыток поставок сократится вдвое, с 26,4 до 13,6 млн баррелей в сутки с учетом сокращения добычи странами ОПЕК+ и США.

До полной балансировки спроса и предложения, впрочем, еще далеко: летом нефти будет добываться на 4-6 млн баррелей в день больше, чем потребляется, и лишь в октябре-ноябре запасы в мировых хранилищах перестанут расти.

Несмотря на оптимизм фьючерсного рынка, «дно» по ценам еще впереди, а полноценное восстановление может начаться не раньше июня, считает аналитик Rystad Луиз Диксон

Проблемой остается нехватка места в хранилищах как в Европе, так и в США, где резервуары крупнейшего хаба в Кушинге (Оклахома) будут переполнены в ближайшие недели.

Критическая точка — 19 мая, когда экспирирует июньский контракт на нефть WTI, указывает Диксон: если до этой даты не произойдет существенного сокращения добычи, котировкам предстоит пережить еще одно крушение.