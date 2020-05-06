Цены на нефть подскочили на ожиданиях отмены карантина

На физическом рынке нефть по-прежнему стоит заметно дешевле, однако и там цены растут: на понедельник, 4 мая, баррель российской смеси Urals с отгрузкой из Новороссийска стоил 22,45 доллара против 19,26 доллара в среднем за прошлую неделю.
В то время как страны ОПЕК+ начали сокращать добычу, государства по всему миру готовятся к поэтапной отмене карантинных мер, из-за которых спрос на топливо рухнул и избыток нефти в мире достиг четверти глобальаной добычи, говорит управляющий партнер Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.
В Испании второй день подряд статистика фиксирует менее 200 умерших от Covid-19 Это самый низкий показатель за последние полтора месяца.
В Германии карантин был смягчен в середине апреля — открыться разрешили магазинам площадью не более 800 кв. м, веломагазинам и книжным магазинам. 6 мая власти федеральных земель примут решение о сроках дальнейшего смягчения с открытием школ, возобновлением спортивных мероприятий и восстановлением работы музеев, детских площадок и выставочных центров.
До полной балансировки спроса и предложения, впрочем, еще далеко: летом нефти будет добываться на 4-6 млн баррелей в день больше, чем потребляется, и лишь в октябре-ноябре запасы в мировых хранилищах перестанут расти.
Несмотря на оптимизм фьючерсного рынка, «дно» по ценам еще впереди, а полноценное восстановление может начаться не раньше июня, считает аналитик Rystad Луиз Диксон
Проблемой остается нехватка места в хранилищах как в Европе, так и в США, где резервуары крупнейшего хаба в Кушинге (Оклахома) будут переполнены в ближайшие недели.
Критическая точка — 19 мая, когда экспирирует июньский контракт на нефть WTI, указывает Диксон: если до этой даты не произойдет существенного сокращения добычи, котировкам предстоит пережить еще одно крушение.
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