Май 6th, 2020

Страны Балтии договорились открыть границы с 15 мая

Прибалтийские страны договорились открыть внутренние границы с 15 мая. К соглашению пришли власти Эстонии, Латвии и Литвы, сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он уточнил, что приехавших в страны Балтии из других государств будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию.

Ограничительные меры в прибалтийских странах были введены в начале марта. Всего в Литве, Эстонии и Латвии вместе взятых коронавирус выявили у более 4 тыс. человек.

Напомним, первой из стран Евросоюза свои границы открыла Чехия.