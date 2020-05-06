Страны Балтии договорились открыть границы с 15 мая

Прибалтийские страны договорились открыть внутренние границы с 15 мая. К соглашению пришли власти Эстонии, Латвии и Литвы, сообщил в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Он уточнил, что приехавших в страны Балтии из других государств будут отправлять на двухнедельную самоизоляцию.
Ограничительные меры в прибалтийских странах были введены в начале марта. Всего в Литве, Эстонии и Латвии вместе взятых коронавирус выявили у более 4 тыс. человек.
Напомним, первой из стран Евросоюза свои границы открыла Чехия.
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