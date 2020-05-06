Май 6th, 2020

США готовят международное соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Соединенные Штаты готовят проект нового международного соглашения, касающегося добычи ресурсов на Луне. К этому документу они планируют подключить ряд стран-партнеров. Россия в их число пока не входит.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, международному соглашению планируется дать название Artemis Accords («Соглашения Артемиды») в честь американской лунной программы Artemis. Этот документ оговаривает создание «зон безопасности» вокруг будущих баз на Луне для «предотвращения ущерба или вмешательства со стороны стран-конкурентов или компаний, работающих в непосредственной близости». Кроме того, в соглашении пропишут правила для компаний, ведущих добычу на Луне, устанавливать права собственности на ресурсы в рамках международного законодательства.

Трамп подписал указ о праве США на коммерческую добычу ресурсов на Луне

В ближайшие несколько недель США планируют официально начать переговоры с Канадой, Японией и государствами Евросоюза, а также с ОАЭ. России на первом этапе среди партнеров не будет. Это связано в том числе с позицией Пентагона, который обеспокоен «угрожающими» маневрами российских спутников.

Речь не идет об установлении США и их союзниками суверенитета над территориями на Луне. «Идея заключается в том, что, если вы приблизитесь к району, где кто-то ведет деятельность и они объявили об установлении вокруг него зоны безопасности, вам нужно будет заранее установить с ними контакт, провести консультации и решить, как вы можете обеспечить безопасность для всех», — отметил источник.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу космических ресурсов. Речь идет в том числе о воде и некоторых полезных ископаемых.