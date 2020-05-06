Май 6th, 2020

Специалисты назвали самые дорогие в мире лекарства

Рейтинг стоимости лекарств составили экономические специалисты . Сбор информации занял у них какое-то количество времени. Выяснилось, что большинство производителей не торопится публично заявлять ценник на свою продукцию.

К примеру, препарат «Солирис» будет стоить пациенту чуть больше 678 тысяч долларов. Он помогает при редком расстройстве иммунной системы и пока является единственным средством борьбы с болезнью.

За «Илэпрейз», лекарство против генетическим заболеванием (синдром Хантера) просят уже 700 тысяч. Годовая терапия Glybera обойдется в 1,21 миллиона.



Самым же дорогим, в пересчете на одну дозу, однозначно признан препарат Zolgensma. 2,125 миллиона долларов придется заплатить тому, кто взялся за излечение спинальной мышечной дистрофии у детей.

Как видим,лечение некоторых болезней возможно только если вы есть в списке Forbes.