Май 6th, 2020

Российский «Турецкий поток» окончательно выкидывают с рынка. Конкурент почти достроен

Трубоукладчик Castoro sei, работавший на первом «Северном потоке», закончил укладку труб на морском участке Трансадриатического газопровода (TAP). Теперь, вероятно, платформа отправится на строительство еще одного проекта, который станет очередным конкурентом российскому газу, а именно «Балтийский газопровод».

Голубое топливо по трубам «Южного газового коридора» из Азербайджана в Италию должно было пойти еще в начале 2020 г., но потом сроки сдачи проекта отодвинулись на осень.

Сейчас там осталось завершить лишь небольшие технические работы. Когда газопровод начнет функционировать, он станет конкурентом для «Турецкого потока».Затем платформа направится на строительство конкурента «СП – 2″ – «Балтийского газопровода», по трубам которого топливо пойдет из Норвегии в Польшу. При этом обе газовые ветки пересекутся на дне Балтики.

Этот проект с поставками 10 млрд куб. м газа в страны ЕС очень лоббирует Брюссель. В отличие от «Северного потока – 2″, Евросоюз сделал для него исключения из Третьего энергопакета. В то время как участники российского газопровода все еще борются за это право.