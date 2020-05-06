Май 6th, 2020

Российский сайт обвинил ВВС Израиля в попытке «сбить» самолет-разведчик РФ в Сирии







Newsru.co.il передает: Вечером 4 мая боевыми самолетами были нанесены ракетные удары по военному объекту, расположенному к юго-востоку от Алеппо, на севере Сирии. Власти Сирии возложили ответственность за эту атаку на Израиль.



Сирийские оппозиционные источники сообщали, что ВВС Израиля атаковали в районе Ас-Сафиры научно-исследовательский центр, в котором велась ранее и, вероятно, ведется до сих пор разработка неконвенциональных, в частности химических, видов вооружений.



Мониторинговые ресурсы заявляли, что атака была осуществлена в 22:32 по местному времени.



Российский сайт «Авиа.про» в публикации по поводу этой операции пишет: «Израильские военные планировали возможное поражение российского военного разведывательного самолёта, который находился прямо на траектории открытия огня сирийских и российских систем противовоздушной обороны». Заголовок публикации звучит еще более абсурдно: «Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт».



На каком основании выдвигается подобное обвинение, непонятно. В публикации «Авиа.про» приводится сообщение Twitter Sentry Syria, опубликованное в 22:58 4 мая. Это сообщение звучит так: «Гора аз-Зауия – сейчас кружит самолет-разведчик». 5 мая в Twitter Last Defender это сообщение было прокомментировано следующим образом: «Хм. Израильские истребители использовали самолет (российский?) как прикрытие?» Эта публикация была проиллюстрирована изображением российского самолета-разведчика Ил-20 (напомним, что 17 сентября 2018 года именно такой самолет был сбит сирийскими ПВО ракетой системы ПРО С-200 при неудачной попытке отражения израильской воздушной атаки).



Министерство обороны России не заявляло, о том, что вечером 4 мая возникала какая-либо опасная ситуация для российских самолетов в Сирии. Гора аз-Зауия находится в 80 км юго-западнее Ас-Сафиры. Каким образом «израильскую атаку» можно связать с сообщением о неопределенном самолете-разведчике, замеченном через 26 минут на таком удалении от места атаки, непонятно. «Авиа.про» в качестве объяснения своей версии приводит данные Twiiter Intel Sky, где показана траектория полета «израильских истребителей». Но эта траектория, даже если она верна, проходит в стороне от горы аз-Зауия, на удалении не менее 70-80 км от нее.



Отметим, что сайт «Авиа.про» не впервые публикует непроверенные или заведомо недостоверные сведения и зачастую обвиняет израильские ВВС в действиях, которые якобы могут нанести ущерб российским военным в Сирии.