Май 6th, 2020

Российский политолог потребовал от своего правительства отобрать юго-восток у Украины

Россия всегда славилась тем,что при внутренних проблемах,старалась переключить внимание населения с этих самых проблем на какого-нибудь внешнего врага. В данной кризисной ситуации под рукой оказалась Украина.

Известный политолог на своем Телеграм-канале громогласно заявил,что Россия ,якобы,имеет право забрать весь юго-восток соседней страны. Он пишет,что уже три года предупреждает об открытой враждебности Украины и требует реакции от властей.

«Не нужно думать о реакции Запада, и властям надо действовать крайне жестко. Надо забыть о формуле Штайнмайера. Украину и Россию объединяет не только одна история, но и граница протяженностью более 2000 км. По периметру России должны существовать только дружественные страны, которые признают главную роль России на всем постсоветском пространстве. Он подчеркивает, что страны, проводящие антироссийскую политику, должны уже понять, что Москва никогда не пойдет на уступки.



Политолог заявил,что Россия имеет все права на возврат «исконно русских земель». Такими землями он считает юго-восток Украины.

«Пора прекращать игры. Мы должны принимать жёсткие решения. Пусть не особо популярные для Запада.»

Вот такой мирный сосед и вот такой «братский народ»,к сожалению. И это заявление звучит в то время,как на всех дипломатических фронтах Россия пытается выпросить хоть какое то смягчение санкций.