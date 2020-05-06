Май 6th, 2020

Российские власти признали наличие росгвардии на боевых заданиях в Сирии

В России решили наконец-то сказать правду об участии росгвардии в военных операциях за рубежом. Служба ограниченного контингента росгвардии в Сирийской Арабской Республике признана впервые: росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Министерства обороны России. Об этом заявил представитель ведомства.

«Наши специалисты во взаимодействии с военной полицией проводят мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Также бойцы росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медики службы оказывают им медицинскую помощь», — сообщил уполномоченный.

Кроме того ,вынуждены были признать, что подразделения росгвардии сопровождают гуманитарные грузы по территории САР.

Численность ограниченного контингента не разглашается.