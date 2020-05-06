 
 
Май 6th, 2020

Российские власти признали наличие росгвардии на боевых заданиях в Сирии

росгвардияВ России решили наконец-то сказать правду об участии росгвардии в  военных операциях за рубежом. Служба ограниченного контингента росгвардии в Сирийской Арабской Республике признана впервые: росгвардейцы выполняют служебно-боевые задачи совместно с военнослужащими Министерства обороны России. Об этом заявил представитель ведомства.

«Наши специалисты во взаимодействии с военной полицией проводят мероприятия по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Также бойцы росгвардии обеспечивают местных жителей водой и продуктами питания, а медики службы оказывают им медицинскую помощь», — сообщил  уполномоченный.

Кроме того ,вынуждены были признать, что подразделения росгвардии сопровождают гуманитарные грузы по территории САР.

 Численность ограниченного контингента не разглашается.

Tags: , , , , | Category: Новости, Политика, Россия ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>