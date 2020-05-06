 
 
Май 6th, 2020

Пятилетний ребенок угнал машину родителей и поехал покупать Lamborghini

Полицейские американского штата Юта остановили пятилетнего ребенка, который угнал машину родителей и направлялся в Калифорнию, чтобы купить себе Lamborghini. На эту покупку мальчик планировал потратить три доллара.

Ребенок поругался с мамой из-за того, что она отказалась покупать ему машину, поэтому решил сделать это самостоятельно. Он украл ключи от семейного внедорожника и отправился в штат Калифорния, чтобы купить себе новый суперкар Lamborghini. C собой он взял три доллара.

Мальчика заметили полицейские до того, как он пересек границу штата. Сначала они подумали, что за рулем сидит человек с ограниченными возможностями — автомобиль двигался по трассе со скоростью около 50 километров в час, что подозрительно медленно для автомагистрали.

Когда же полицейские остановили автомобиль, они были крайне удивлены, увидев водителя — мальчик сидел на самом краю водительского сиденья, чтобы дотягиваться до педалей. Полицейские помогли ребенку припарковать автомобиль и связались с его родителями.

Анастасия Дубина
Полицейские американского штата Юта остановили пятилетнего ребенка, который угнал машину родителей и направлялся в Калифорнию, чтобы купить себе Lamborghini. На эту покупку мальчик планировал потратить три доллара.

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Ребенок поругался с мамой из-за того, что она отказалась покупать ему машину, поэтому решил сделать это самостоятельно. Он украл ключи от семейного внедорожника и отправился в штат Калифорния, чтобы купить себе новый суперкар Lamborghini. C собой он взял три доллара.

Мальчика заметили полицейские до того, как он пересек границу штата. Сначала они подумали, что за рулем сидит человек с ограниченными возможностями — автомобиль двигался по трассе со скоростью около 50 километров в час, что подозрительно медленно для автомагистрали.

Когда же полицейские остановили автомобиль, они были крайне удивлены, увидев водителя — мальчик сидел на самом краю водительского сиденья, чтобы дотягиваться до педалей. Полицейские помогли ребенку припарковать автомобиль и связались с его родителями.

Category: Новости, США ﻿
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