Пятилетний ребенок угнал машину родителей и поехал покупать Lamborghini

Ребенок поругался с мамой из-за того, что она отказалась покупать ему машину, поэтому решил сделать это самостоятельно. Он украл ключи от семейного внедорожника и отправился в штат Калифорния, чтобы купить себе новый суперкар Lamborghini. C собой он взял три доллара.

Мальчика заметили полицейские до того, как он пересек границу штата. Сначала они подумали, что за рулем сидит человек с ограниченными возможностями — автомобиль двигался по трассе со скоростью около 50 километров в час, что подозрительно медленно для автомагистрали.

Когда же полицейские остановили автомобиль, они были крайне удивлены, увидев водителя — мальчик сидел на самом краю водительского сиденья, чтобы дотягиваться до педалей. Полицейские помогли ребенку припарковать автомобиль и связались с его родителями.