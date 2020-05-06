Май 6th, 2020

Пивовары Франции вынуждены просто вылить десять миллионов литров пива

Пивоварам Франции придется вылить около десяти миллионов литров напитка.

В профильном профсоюзе рассказали, что неожиданное закрытие ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена фестивалей привели к просрочке непастеризованного пива. Таким образом пивоваренные компании из-за утилизации потеряют несколько миллионов евро.

Известно, что еще к концу апреля 25 процентов пивоварен в стране полностью прекратили работу. При этом половина предприятий получили помощь от государства.

Мировой рынок крафтового пива оказался в опасности из-за коронавируса. На фоне пандемии спрос на продукт падает, в результате чего пивоварни в США и Европе под угрозой закрытия. В Германии из-за пандемии не будет проводиться ежегодный фестиваль пива Октоберфест.