Май 6th, 2020

Невероятные последние находки археологов в Сибири поставили в тупик историков

Общее потепление климата играет на руку археологам, исследующим Сибирь – вечная мерзлота словно капсула времени запечатала в себе множество предметов и артефактов из прошлого. С постепенным таянием подземного льда, природа даже иногда сама вымывает их в сибирские реки. Именно так нашли клад на Кызыме.



То, что Сибирь далека от понятия «безлюдное место», ученые поняли еще в позапрошлом веке. В 1891 году они нашли основание постройки, которое на момент открытия насчитывало более 1000 лет. Пор-Бажын оказался даже древнее Москвы.Комплекс насчитывает множество построек, созданных примерно в одно время. Если верить современной науке, в Сибири жили лишь племена в юртах, но город из камня говорит обратное.

Кызымскй клад, найденный в одноименной реке, судя по всему тоже очень долго пробыл в вечной мерзлоте. Все предметы из него были созданы более 1000 лет назад, но очень хорошо сохранились.

Самое интересное, что ближайшие культуры не имели подобных геометрий узора. Археологи начали делать сопоставления и нашли похожую геральдику в Индии.

Находки всплывают из земли даже при вспашках поля. Их очень часто находят обычные люди.

На большей части исторических карт, Сибирь до сих пор представляется историкам огромным белым пятном. Вполне, возможно, что новые открытия помогут исследовать неизвестную культуру и обитателей региона.

Некоторые из построек, следы которых находят на сибирских холмах, даже похожи на обсерватории. Пока этот факт тоже не сильно вяжется с культурой оленеводов и юрт.

