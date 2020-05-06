Май 6th, 2020

Невероятная Lizzo напомнила поклонникам,что надо себя любить

«Я знаю точно, что если вы любите меня, то сможете, черт подери, полюбить и себя. Я хочу, чтобы, вернувшись вечером домой, вы встали перед зеркалом и сказали, что любите себя, что вы прекрасны и можете все!» Толпа ревет в ответ: «Мы любим тебя! Ты прекрасна! Ты можешь все!»-это происходит почти на каждом выступлении певицы Lizzo.

Эти призывы могут показаться типичным руководством по завоеванию публики, но Lizzo — особый случай. Встреча с ней — всегда мощнейшее духовное переживание. Если бы можно было осветить город энергией музыкальной звезды, то Нью-Йорк, Лондон и Берлин засияли бы всеми огнями от 32-летней певицы и флейтистки из Техаса.

Ее осознанность и честность — в том числе готовность открыто го­ворить о депрессии и борьбе с тревожным расстройством — принесли певице титул королевы бодипозитивной поп-музыки. Но он ее немного коробит. Не должно быть никакой революции в том, что девушка размером больше модельного поет о любви к себе.

«Все, кто использует бодипозитив, чтобы что-то продать, делают это ради личной выгоды. Так и есть. А мы с самого начала ничего не продавали. Только себя и наши идеи, понимаете?Я пытаюсь продать вам себя. И вас самих».-говорит Lizzo.