Май 6th, 2020

Национальный банк Швейцарии хранил гитлеровское золото на сумму 400 миллионов долларов

Значительная часть нацистских сокровищ не найдена до сих пор: их след растворился в недрах швейцарских, аргентинских, турецких, португальских, испанских банков.В послевоенные годы этой теме было посвящено множество книг, высказывались десятки версий. Поисками пропавших сокровищ Третьего рейха занимались серьезные международные комиссии, состоящие из высококлассных специалистов.

Главный канал «перекачки» нацистского золота был установлен быстро (можно сказать даже, что он все время был на виду): им оказался Национальный банк Швейцарии, накануне войны являвшийся главным распределителем золота в континентальной Европе.

Эта роль сохранилась за ним и в годы войны: четыре пятых всех своих операций с золотом Рейхсбанк провел через швейцарские банки. Сегодня подсчитано, что между 1940 и 1945 годом. Национальный банк Швейцарии получил от гитлеровской Германии золото на общую сумму от 414 до 440 миллионов долларов (3,5–4 миллиарда в современных ценах), из которых от 289 до 316 миллионов представляло собой золото, награбленное нацистами в оккупированных странах.

Оно включало в себя как золото, принадлежавшее правительствам и государственным учреждениям этих стран, так и золото, конфискованное у частных лиц – прежде всего евреев, ставших жертвами гитлеровского режима.

Руководство Национального банка Швейцарии уже в 1940 году прекрасно знало, что часть золота, полученная им от Рейхсбанка, представляет собой результат грабежа оккупированных стран: во-первых, об этом швейцарцев предупреждали страны антигитлеровской коалиции, а во-вторых, в финансовых кругах Европы было известно, что накануне войны золотовалютные резервы Рейхсбанка находились на крайне низком уровне. Откуда же тогда взялось золото? Тем не менее в нейтральной Швейцарии предпочитали молчаливо игнорировать эти факты.

Уже после войны, на Вашингтонских переговорах 1946 года, посвященных проблеме золотых сделок с нацистской Германией и реституции награбленной в других европейских странах собственности, директора Национального банка объясняли свою позицию тем, что эти сделки обеспечивали Швейцарии некую гарантию против немецкого нападения. Другими словами, оказывая финансовые услуги гитлеровской Германии, Швейцария тем самым купила себе свободу.