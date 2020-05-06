Министр иностранных дел Украины Кулеба выступил с резонансным заявлением по вопросу Крыма

Украинское внешнеполитическое ведомство работает над специальной концепцией возвращения аннексированного Россией Крыма под контроль украинской власти. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Я веду диалог с нашим представителем президента в Автономной республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы сейчас разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», – заявил он. Также он добавил, что на сегодня в вопросе возвращения своих оккупированных территорий Украине нужно решить несколько тактических задач.
«Первая – каким образом мы содержим аннексированный Крым на стратегической повестке дня, чтобы этот вопрос не забывался. Второе – как мы обеспечиваем эффективность санкций в отношении Крыма. Третье – дополнительные международные инструменты мы можем задействовать для того, чтобы оказывать давление на Россию», – отметил министр.
К тому же, Кулеба уточнил, что перед властями Украины также стоит стратегическая задача, которая заключается в том, каким образом полуостров будет возвращен в Украину.
«Я совершенно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет. Команда Министерства иностранных дел и другие ведомства постоянно работают над этим», – подчеркнул Кулеба.
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