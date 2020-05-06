Милла Йовович показала как кормит своего ребенка грудью

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович, которая показала, как ее дочери практикуют православные традиции, поделилась трогательным снимком со своей дочерью Ошин Эллиот. На фотографии, опубликованной в Instagram, звездная мама запечатлела момент кормления грудью.
«Так благодарна за эти тихие моменты с моей радужной малышкой. Уход за ней – один из моих любимых моментов. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад», – написала Милли Йовович в Instagram.
Актриса также опубликовала русскую версию текста. По всей видимости она использовала переводчик, так как в предложениях можно найти забавные ошибки.
«Так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней», – написала Милла.
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