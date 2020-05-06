 
 
Май 6th, 2020

Медики предупреждают о сильных магнитных бурях в мае

головная больМай текущего года будет очень неблагоприятным для метеозависимых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Медики рассказали, что в этом месяце ожидается сразу несколько магнитных бурь, и некоторые возмущения будут очень сильными. Буря слабого уровня ожидается уже сегодня, 6 мая. Следующие геомагнитные возмущения специалисты прогнозируют 18 и 19 мая. Сильная магнитная буря обрушится на Землю 23 и 29 мая, и этот период времени станет самым опасным. 

В конце месяца возмущения будут то усиливаться, то утихать, поэтому последняя неделя месяца станет настоящим испытанием для метеозависимых людей. Медики подчеркнули, что геомагнитные возмущения могут сопровождаться сильными майскими грозами и ливнями, из-за чего обострятся многие хронические заболевания. Специалисты отметили, что в эти дни многие метеозависимые люди почувствуют неприятную пульсацию в висках, могут появиться сильные головные боли, возможны скачки давления.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь на самочувствие, обязательно проветривайте помещение не реже 3 раз в день, старайтесь выходить на улицу и совершать небольшие прогулки. Откажитесь от употребления крепкого чая, кофе, спиртных напитков и напитков, содержащих в больших количествах кофеин. Исключите из рациона очень тяжелую пищу, маринады и копчености.

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