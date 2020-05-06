Май 6th, 2020 Кремль хочет занять денег у обнищавшего населения Дешевая нефть и новосибирский коронавирус беспощадно опустошает российскую казну. Резервную кубышку ФНБ уже тоже распечатали и транжирят. В начале года кремлевская клика взвалила на себя невиданные ранее социальные обязательства, завернув «подарок» в пунинскую монархическую конституцию. Обещания придется выполнять (ведь голосование по поправкам впереди), а бюджет трещит по швам.







Где деньги, Зин? Есть три варианта:



включить печатный станок, взять кредит на внешнем рынке или занять у собственных терпил с помощью народных облигаций. Кремль, кажется, определились с выбором. Политбюро пойдет по проторенной российской историей дорожкой и навяжет быдлорабам покупку государственных ценных бумаг. Подготовка уже началась. Советский лозунг «Ни одного трудящегося без займа!», похоже, обретет новый смысл.



Взять займ на внешнем рынке Россия не может: санкции никто не отменял. Начать денежную эмиссию – тоже. Напечатанные деньги быстро утекут за рубеж, а если они таки дойдут до народа, то обернутся страшной инфляцией: предложение не будет успевать за спросом, пишет МК.



Остается третий вариант – занимать у собственных терпил. Казалось бы, что с россиян взять, трясущихся в период эпидемии за каждую копейку? Но Кремль уверен, что деньги есть. И знает как заставить ими поделиться. Прозвенело уже несколько тревожных звоночков для расеях.



В середине апреля Кудрин обмолвился, что на депозитах россиян лежит 30 трлн рублей, которые в условиях кризиса можно использовать для помощи экономики. Слова Кудрина народ истолковал по-своему: россияне рванули в банки забирать вклады. Сразу же появились объяснения: мол, депозиты никто изымать не будет, речь идет о потенциальных займах на внутреннем рынке. Раз у россиян есть деньги для вкладов, значит, есть деньги и для покупки ОФЗ (облигаций федерального займа) — как альтернативы депозитам.



Методичная подготовка к изыманию триллионов началась еще до заявления Кудрина. Помните, в каком недоумении РФ дослушала первое обращение Путина к населению в связи с коронавирусом? Под шумок эпидемии россиянам объявили о введении нового налога на доходы по вкладам и ценным бумагам свыше 1 млн, что прозвучало крайне неуместно в контексте оглашения мер в период пандемии. Теперь все встало на свои места. Да к тому же ЦБ упорно снижает ключевую ставку, заставляя тем самым и банки уменьшать процент по депозитам. Расеянцев как будто гипнотизируют: «откажитесь от вкладов, мы предложим кое-что получше».



С другим «врагом» гособлигаций – акциями компаний и другими инструментами фондового рынка — Кремль тоже развернул борьбу. С 1 мая вступил в силу драконовский закон об ужесточении контроля ЦБ над инвесторами, которых подозревают в использовании инсайдерской информации. Теперь регулятор получит доступ к документам, рабочим компьютерам и файлам участников рынка. Поводом для проверки может стать выгодная покупка или продажа акций из портфеля: а вдруг «птичка на хвосте принесла» инсайд? На развитых фондовых рынках, например, в США, за использование инсайдов грозит тюрьма. Правда, там отловом ушлых дельцов занимаются специальные органы, а не регулятор, который стоит особняком над всеми ветвями власти и должен оставаться независимым. На России же Центробанк отвечает и за банки, и за МФО, и за страхователей, и за брокеров, а также за инфляцию и поддержание курса рубля. Власть над всеми финансовыми инструментами сосредоточена в одном месте. Какая уж тут независимость!



Инвесторов загнали в ловушку. ЦБ для них станет еще и «полицейским». Вот что говорят сами участники рынка. «Расширение полномочий предоставляет ЦБ РФ еще больше властных функций. Теперь станут проверять всех, кто хоть как-то коснулся рынка ценных бумаг, даже новичков, а на профессиональных игроков появится больше инструментов давления», — рассказал венчурный предприниматель А.Буянов.







«Зачем вам все эти проверки, нервы, налоги, а вдруг вклады изымут? Покупайте ОФЗ!», — вот что нам внушают с начала кризиса. Не исключено, что дело дойдет и до прямой агитации. Так уже было. В Советском Союзе массовые внутренние займы у населения были любимым источником пополнения государственного бюджета. Только добровольно их мало кто покупал. Лишних денег у крестьян и простых рабочих не было. Облигации навязывались при выдаче зарплаты, в магазинах, в ЗАГСах. В 1930-х годах их стали распространять принудительно. Сельсоветы готовили планы взыскания денежных сумм по дворам. Несогласных клеймили позором. В 1950-х выяснилось, что государство задолжало гражданам огромную сумму. Никита Хрущев объявил, что погасят облигации через 20 лет. Эти события отразились в народном фольклоре: «У народа в долг он брал,/ Но обратно не отдал./ И сказал: «Вы потерпите,/ Облигации храните».



Облигации народу навязывали и в войну, Первую и Вторую мировую. Россияне и сейчас как будто на войне: все парализовано, улицы пусты, им страшно за жизнь. И есть большая вероятность, что когда все это закончится, восстанавливать разрушенную экономику Кремль будет за счет денег простых россиян, привлеченных с помощью «народных» ОФЗ. Вот только россиянам не до патриотизма. Помогать государству, которое откупилось от разорившегося бизнеса и обнищавшего населения жалкими подачками, как-то не хочется. Но спросит ли кремлевская ОПГ об этом терпил? Дети прощались через соцсети во время пожара в Кемерово

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