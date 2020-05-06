Май 6th, 2020

Кому выгодно сворачивание медреформы в Украине

Министерство здравоохранения Украины решительно взялось за сворачивание второго этапа медреформы. По словам бывшего замглавы Минздрава, действовать здесь будут очень просто вместо принципа «деньги за оказанную услугу» вернется старая бюджетная «уравниловка».



Поводом для сворачивания реформы стал негатив, появившийся в медиапространстве из-за сокращения финансирования ряда больниц вследствие внедрения принципа «деньги следуют за пациентом» и выплат за реально предоставленные услуги. По сути, принято решение законсервировать старую систему.



На самом деле сворачивание реформы не решает проблемы ни больниц, ни пациентов. Зато это решает проблемы министра здравоохранения и президента. Не стоит забывать, что уже осенью состоятся местные выборы. Значит, пришла пора заигрывать с электоратом.

Именно поэтому в объяснениях относительно сворачивания медицинской реформы есть и «поручение главы государства», и «подготовка ряда наработок». В итоге деньги просто заберут у действительно эффективных больниц, которые подготовились к работе в новых условиях, и передадут учреждениям, таким как онкодиспансер в Белой Церкви, где людей облучают аппаратом, заставшим еще Хрущева.