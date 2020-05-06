Май 6th, 2020

Кому полезен онлайн мониторинг игорной индустрии лоббистам или бюджету?

Законопроект «О легализации игорного бизнеса» вызвал оживленные споры не только в парламенте, но и в профессиональных кругах. Однако очередным поводом для напряженных обсуждений стал вопрос, касающийся организации онлайн системы мониторинга в индустрии игрового бизнеса.

Благодаря данной системе рассчитывается показатель валового дохода от игр. Показатель доходов заведения (GGR) подсчитывается путем вычисления разницы между значением игровых и выигрышных ставок. При этом взамен установленной и достаточно понятной структуры контроля игрового рынка лоббисты стараются внедрить очень сложные характеристики. По какой причине происходит именно так?

В первую очередь теоретики из команды Гетманцева не до конца понимают технические аспекты создания предложенной ими системы. И дело здесь в незнании всех деталей вопроса. Дело в том, что команда Гетманцева хочет, чтобы мониторинговая система смогла следить не только за данными игроков, но и вести учет всех их действий, а также контролировать всю информацию об игровых организаторах. Даже самые простые подсчеты свидетельствуют, что для выполнения подобных требований необходимо будет вести учет около двух-трех сотен миллионов финансовых операций в день. Понятное дело, что серверам будет довольно сложно справиться с таким объемом информации.

Кроме того, ставя перед собой задачи создать столь объемную мониторинговую систему, представители Даниила Гетманцева скорее пытаются затянуть успешное решение вопроса. Поскольку организация системы мониторинга такого формата — это сложный процесс, государству необходимо будет выделить большие суммы на поиск специалистов, которых в Украине практически не осталось.

В придачу ко всему понадобятся деньги на создание технической структуры и административной поддержки, которые и будут осуществлять управление мониторингом. Все это может затянуться на десятки лет и это притом, что для начисления валового дохода от игр достаточно только двух параметров: данных о ставках участников и суммах выигранных ими средств.

Чтобы выровнять подобные риски, более логичным шагом стало бы получение в бюджет страны сразу большого платежа. И дело здесь касается суммы от одного оператора — порядка 500 млн. гривен и больше.

Поэтому прогноз относительно вступления в действие мониторинга в режиме онлайн через 2,5 года является более чем оптимистичным. Чтобы создать надежную электронную систему и привлечь соответствующих профессионалов государству понадобится время. Игровые операторы не только не оказывают сопротивление созданию, но и заинтересованы в использовании онлайн мониторинга. Таким образом, поиграть в deluxe-casino.org мы не сможем еще довольно долго.

При этом предложения парламентариев относительно разработки сложной системы контроля на этом не ограничиваются. Они считают, что представители игорной индустрии должны использовать в своей деятельности еще и кассовое оборудование. И надо отметить, что такой подход вместо прозрачности рынка, наоборот еще больше отягощает отрасль и создает коррупционные риски, связанные с появлением различных подрядчиков для обслуживания этих кассовых аппаратов.

Что же тогда стоит учесть в процессе построения системы, чтобы она стала и эффективной, и адекватной одновременно?

Дублировать онлайн мониторинг еще и наличие у операторов кассового аппарата — это решение, лишенное какого-либо смысла. Привести оно может только к появлению в игорном сегменте всевозможных паразитирующих организаций. По этой причине, если уж решено использовать мониторинг, не стоит внедрять идею с и применением кассового оборудования. Ну а поскольку, возможность утечки сведений велика, информацию игроков лучше направлять в не персонализированном формате.

Подумать следует также о целесообразности отправки данных в реальном времени, потому как в этом случае парализовать процесс и поставить организатора игр в положение нелегальной организации способен любой сбой. Передача сведений пакетом, которая будет собираться оператором за определенный период времени и направляться в систему позволить выйти из такой ситуации.