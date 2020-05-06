Май 6th, 2020

Киркоров шокировал своих поклонников.»Король» снялся в рекламе презервативов

Видимо «короля» российской поп-музыки серьезно прижало. До такого он не опускался за все время своей музыкальной карьеры. Но сейчас не время выбирать. Видимо,очень хочется есть.И Киркоров пошел рекламировать презервативы.

Киркоров опубликовал ролик, показав, как прошли съемки рекламного видео. Отметим, одни из слоганов звучал так: «Стесненье пропало — встала пипирка, время пупырки». «Контент 18+. Слабонервными и впечатлительным просьба отойти от экрана. И это ещё не всё. Продолжение следует! Запаситесь терпением!», — прокомментировал пост исполнитель.



«Это очень смешно», — написал украинский телеведущий Владимир Остапчук. «Это огонь, подняли настроение выше небес, пошловастенько, но ржастенько», «Ну вы отжигаете Филипп! Не даёте нам скучать», «Вы как всегда окрашиваете наши серые будни», «И смех и грех. Челюсть до сих пор болит», «Ой, Филипп, уморили! Даже такая пахабная ересь из ваших уст воспринимается как смешная, а не пошлая. И да, от самоизоляции у всех крыша поехала, зато весело!», — писали в комментариях подписчики